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    Саймон Бечер - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Саймон
    Фамилия Бечер
    Команда Ванкувер Уайткепс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июля 1999 (23 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 66' Ванкувер Уайткепс 1:0 Портленд США. МЛС, 10 тур
    02.04.2023 1' - 90' Ванкувер Уайткепс 5:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 9 тур
    43' 60'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ванкувер Уайткепс 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -66' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Портленд (Портленд)
    02.04.2023 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 5:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    43' 60'
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