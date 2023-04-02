Саймон Бечер - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Саймон
|Фамилия
|Бечер
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Саймон
|Фамилия
|Бечер
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 66'
|Ванкувер Уайткепс
|1:0
|Портленд
|США. МЛС, 10 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Ванкувер Уайткепс
|5:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 9 тур
|43' 60'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ванкувер Уайткепс
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -66'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Портленд (Портленд)
|02.04.2023
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|5:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|43' 60'