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Китай. Суперлига
Команды
Ляонин Тиерен
Жеффиньо
Статистика
€ 4,50 млн
Жеффиньо - статистика
Ляонин Тиерен
30 декабря 1999 (26), Вольта-Редонда
#47 | Нападающий
176 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 18 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
12.09.2026
Ляонин Тиерен
1' - 90'
Китай. Суперлига, 26 тур
Юньнань Юкунь
5 : 0
06.09.2026
Ляонин Тиерен
1' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Бразилия. Серия А 2025
Кубок Либертадорес 2025
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ботафого
17
2
4
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коринтианс
2 : 2
30.11.2025
Ботафого
Был в запасе
90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
3 : 2
23.11.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Витория
0 : 0
09.11.2025
Ботафого
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Ботафого
3 : 0
06.11.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
0 : 0
02.11.2025
Ботафого
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Ботафого
2 : 2
26.10.2025
Сантос
1' - 71'
1, 39'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сеара
0 : 2
20.10.2025
Ботафого
14' - 90'
78'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ботафого
0 : 3
16.10.2025
Фламенго
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Интернасьонал
2 : 0
05.10.2025
Ботафого
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
2 : 1
02.10.2025
Баия
1' - 76'
46'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Флуминенсе
2 : 0
28.09.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гремио
1 : 1
25.09.2025
Ботафого
1' - 63'
62'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
1 : 0
21.09.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Ботафого
3 : 3
18.09.2025
Мирассол
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сан-Паулу
1 : 0
14.09.2025
Ботафого
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
4 : 1
31.08.2025
Брагантино
1' - 63'
45'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
1 : 3
25.08.2025
Ботафого
1' - 56'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Ботафого
0 : 1
18.08.2025
Палмейрас
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
0 : 5
10.08.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Фламенго
0 : 0
19.05.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого
4 : 0
12.05.2025
Интернасьонал
1' - 90'
9'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
1 : 0
04.05.2025
Ботафого
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
2 : 0
27.04.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
20.04.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
2 : 2
17.04.2025
Сан-Паулу
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
2 : 0
06.04.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Палмейрас
0 : 0
30.03.2025
Ботафого
Был в запасе
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