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    Жеффиньо - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Жефферсон
    Фамилия Руан
    Команда Лион
    Состав Основной
    Родной город Вольта-Редонда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 декабря 1999 (23 года)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 Был в запасе Лион 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 30 тур
    05.04.2023 80' - 90' Нант 1:0 Лион Франция. Кубок, 1/2 финала
    02.04.2023 Был в запасе ПСЖ 0:1 Лион Франция. Лига 1, 29 тур
    17.03.2023 58' - 90' Лион 1:1 Нант Франция. Лига 1, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 Был в запасе Лион (Лион) 3:1 Ренн (Ренн)
    02.04.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 0:1 Лион (Лион)
    17.03.2023 58' -90' Лион (Лион) 1:1 Нант (Нант)
    25.02.2023 67' -90' Анжер (Анжер) 1:3 Лион (Лион)
    17.02.2023 Был в запасе Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
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