Жеффиньо - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Жефферсон
|Фамилия
|Руан
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вольта-Редонда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Имя
|Жефферсон
|Фамилия
|Руан
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вольта-Редонда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|Лион
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 30 тур
|05.04.2023
|80' - 90'
|Нант
|1:0
|Лион
|Франция. Кубок, 1/2 финала
|02.04.2023
|Был в запасе
|ПСЖ
|0:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 29 тур
|17.03.2023
|58' - 90'
|Лион
|1:1
|Нант
|Франция. Лига 1, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|02.04.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|0:1
|Лион (Лион)
|17.03.2023
|58' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Нант (Нант)
|25.02.2023
|67' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Лион (Лион)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)