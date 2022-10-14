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    Милан Вьештица - новости

    #16 | Защитник
    Имя Милан
    Фамилия Вьештица
    Состав Без клуба
    Родной город Нови-Сад
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 ноября 1979 (43 года)
    Рост 188
    Вес 82
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