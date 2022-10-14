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    Вьештица считает, что успехи «Зенита» негативно влияют на российский футбол

    Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о результатах клуба из Петербурга.

    – Учитывая, что вы не раз говорили, что «Зенит» занимает особое место в вашем сердце, радуют ли вас успехи сине-бело-голубых?

    – Успехи «Зенита» радуют, но я не думаю, что это хорошо для российского футбола.

    Хотя это все равно не тот уровень доминирования, как, например, в Сербии, где у «Црвены Звезды» вообще нет конкурентов. В России «Зениту» все же угрожают другие клубы, которые могут до самого конца претендовать на золото. Однако, думаю, что в этом сезоне ничего не изменится и «Зенит» снова станет чемпионом.

    По крайней мере я надеюсь, что «Зенит» еще пару лет будет неприкасаем.

    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Петербуржцы лидируют в чемпионате с отрывом в 5 очков от «Ростова» и «Спартака».

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    Источник: Metaratings

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