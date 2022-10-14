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  • Вьештица считает, что успехи «Зенита» негативно влияют на российский футбол

Вьештица считает, что успехи «Зенита» негативно влияют на российский футбол

14 октября 2022, 10:56
3

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о результатах клуба из Петербурга.

– Учитывая, что вы не раз говорили, что «Зенит» занимает особое место в вашем сердце, радуют ли вас успехи сине-бело-голубых?

– Успехи «Зенита» радуют, но я не думаю, что это хорошо для российского футбола.

Хотя это все равно не тот уровень доминирования, как, например, в Сербии, где у «Црвены Звезды» вообще нет конкурентов. В России «Зениту» все же угрожают другие клубы, которые могут до самого конца претендовать на золото. Однако, думаю, что в этом сезоне ничего не изменится и «Зенит» снова станет чемпионом.

По крайней мере я надеюсь, что «Зенит» еще пару лет будет неприкасаем.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Петербуржцы лидируют в чемпионате с отрывом в 5 очков от «Ростова» и «Спартака».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Вьештица Милан
Комментарии (3)
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paracetamol
1665739296
Зенит тянет за собой всю эту клоаку, погрязшую склоках и стяжательстве. Зенит - пример, на который следует ориентироваться!
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