Вьештица считает, что успехи «Зенита» негативно влияют на российский футбол

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о результатах клуба из Петербурга.

– Учитывая, что вы не раз говорили, что «Зенит» занимает особое место в вашем сердце, радуют ли вас успехи сине-бело-голубых?

– Успехи «Зенита» радуют, но я не думаю, что это хорошо для российского футбола.

Хотя это все равно не тот уровень доминирования, как, например, в Сербии, где у «Црвены Звезды» вообще нет конкурентов. В России «Зениту» все же угрожают другие клубы, которые могут до самого конца претендовать на золото. Однако, думаю, что в этом сезоне ничего не изменится и «Зенит» снова станет чемпионом.

По крайней мере я надеюсь, что «Зенит» еще пару лет будет неприкасаем.