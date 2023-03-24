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    Нильс Хартман - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Нильс
    Фамилия Хартман
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 2001 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гибралтар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2023 86' -90' Нидерланды 3:0 Гибралтар
    24.03.2023 Был в запасе Гибралтар 0:3 Греция
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