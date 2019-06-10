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Кристиан Сэпунару
Статистика
Кристиан Сэпунару - статистика
Завершил карьеру
5 апреля 1984 (42), Бухарест
#22 | Защитник
187 см | 82 кг
Румыния
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Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
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Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Португалия. Высшая лига 2011/2012
Суперкубок УЕФА 2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Румыния
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Мальта
0 : 4
10.06.2019
Румыния
35' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Норвегия
2 : 2
07.06.2019
Румыния
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Румыния
4 : 1
26.03.2019
Фарерские острова
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Швеция
2 : 1
23.03.2019
Румыния
1' - 90'
82'
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