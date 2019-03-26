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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Румыния - Фарерские острова
Румыния - Фарерские острова: обзор матча 26 марта 2019
Румыния
26.03.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 2 тур
4 : 1
Завершен
Фарерские острова
26'
Ч. Деяк
29'
К. Кешеру
33'
К. Кешеру
63'
Г. Пушкаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Фарерские острова
Желтая карточка
Д. Григоре
85'
ГОЛ! 4:0!
Г. Пушкаш
Пас отдал
А. Кипчиу
63'
Желтая карточка
А. Кипчиу
47'
Желтая карточка
К. Моци
40'
ГОЛ! 3:0!
К. Кешеру
Пас отдал
Д. Григоре
33'
ГОЛ! 2:0!
К. Кешеру
29'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Деяк
Пас отдал
К. Кешеру
26'
Желтая карточка
Н. Станчу
16'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Румыния - Фарерские острова
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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Румыния
Фарерские острова
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
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