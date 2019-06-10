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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Мальта - Румыния
Мальта - Румыния: обзор матча 10 июня 2019
Мальта
10.06.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 4 тур
0 : 4
Завершен
Румыния
7'
Г. Пушкаш
29'
Г. Пушкаш
34'
А. Кипчиу
90+1'
Д. Ман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Румыния
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Д. Ман
81'
Вторая желтая
А. Кипчиу
75'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
А. Максим
65'
Замена
Д. Ман
️️️️
К. Кешеру
45'
+2
Желтая карточка
А. Кипчиу
35'
Замена
К. Сэпунару
️️️️
И. Неделчару
34'
ГОЛ! 0:3!
А. Кипчиу
29'
ГОЛ! 0:2!
Г. Пушкаш
Пас отдал
К. Кешеру
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пушкаш
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мальта - Румыния
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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