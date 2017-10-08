Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Россия. Премьер-лига 2008