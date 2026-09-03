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Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Ахли
Аюб Амрауи
Статистика
€ 600 тыс
Аюб Амрауи - статистика
Аль-Ахли
14 мая 2004 (22)
#88 | Защитник
186 см
Марокко
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Ахли
1 : 0
03.09.2026
Катар СК
46' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/4 финала
Ницца
1 : 2
20.04.2023
Базель
73' - 120'
Лига конференций, 1/4 финала
Базель
2 : 2
13.04.2023
Ницца
1' - 46'
18'
Лига конференций, 1/8 финала
Ницца
3 : 1
16.03.2023
Шериф
67' - 90'
Лига конференций, 1/8 финала
Шериф
0 : 1
09.03.2023
Ницца
1' - 90'
45'
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