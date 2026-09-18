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Дания. Суперлига
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Силькеборг
Оливер Росс
Статистика
€ 1 млн
Оливер Росс - статистика
Силькеборг
10 октября 2004 (21)
#11 | Нападающий
186 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
1' - 76'
52'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
1' - 71'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
1' - 71'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Силькеборг
9
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
1' - 76'
52'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
1' - 71'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
1' - 71'
Дания. Суперлига, 6 тур
Силькеборг
1 : 1
30.08.2026
Мидтьюлланд
63' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Брондбю
3 : 1
24.08.2026
Силькеборг
1' - 71'
Дания. Суперлига, 4 тур
Нордшелланд
1 : 0
16.08.2026
Силькеборг
1' - 46'
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
1 : 0
10.08.2026
Оденсе
1' - 69'
51'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
1 : 3
02.08.2026
Копенгаген
1' - 63'
25'
Дания. Суперлига, 1 тур
Рандерс
1 : 1
27.07.2026
Силькеборг
1' - 58'
45'
57'
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