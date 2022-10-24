Оливер Росс - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Росс
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Росс
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|80' - 90'
|Ольборг
|2:3
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 2 тур
|02.04.2023
|80' - 90'
|Хорсенс
|0:4
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 1 тур
|85'
|19.03.2023
|Был в запасе
|Ольборг
|0:1
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|17
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|80' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|2:3
|Оденсе (Оденсе)
|02.04.2023
|80' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:4
|Ольборг (Ольборг)
|85'
|19.03.2023
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Рандерс (Рандерс)
|10.03.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)
|06.03.2023
|63' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|24.10.2022
|78' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|14.10.2022
|79' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|10.10.2022
|1' -59'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|30.09.2022
|1' -64'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|17.09.2022
|66' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|60' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|65' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|28.08.2022
|67' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|21.08.2022
|66' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.08.2022
|68' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|31.07.2022
|64' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|24.07.2022
|61' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|66' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)