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    Оливер Росс - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Оливер
    Фамилия Росс
    Команда Ольборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 октября 2004 (18 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 80' - 90' Ольборг 2:3 Оденсе Дания. Суперлига, 2 тур
    02.04.2023 80' - 90' Хорсенс 0:4 Ольборг Дания. Суперлига, 1 тур
    85'
    19.03.2023 Был в запасе Ольборг 0:1 Рандерс Дания. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 17 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2023 80' -90' Ольборг (Ольборг) 2:3 Оденсе (Оденсе)
    02.04.2023 80' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:4 Ольборг (Ольборг)
    85'
    19.03.2023 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 0:1 Рандерс (Рандерс)
    10.03.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    06.03.2023 63' -90' Ольборг (Ольборг) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    26.02.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    17.02.2023 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 0:1 Орхус (Орхус)
    06.11.2022 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:2 Силькеборг (Силькеборг)
    30.10.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 3:2 Ольборг (Ольборг)
    24.10.2022 78' -90' Ольборг (Ольборг) 1:3 Виборг (Виборг)
    14.10.2022 79' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    10.10.2022 1' -59' Хорсенс (Хорсенс) 0:0 Ольборг (Ольборг)
    30.09.2022 1' -64' Ольборг (Ольборг) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    17.09.2022 66' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    11.09.2022 60' -90' Ольборг (Ольборг) 1:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    04.09.2022 65' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    28.08.2022 67' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    21.08.2022 66' -90' Ольборг (Ольборг) 2:1 Брондбю (Бреннбю)
    14.08.2022 68' -90' Ольборг (Ольборг) 0:0 Нордшелланд (Фарум)
    08.08.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    31.07.2022 64' -90' Ольборг (Ольборг) 0:0 Хорсенс (Хорсенс)
    24.07.2022 61' -90' Ольборг (Ольборг) 1:3 Копенгаген (Копенгаген)
    17.07.2022 66' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Ольборг (Ольборг)
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