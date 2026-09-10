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МЛС 2026
Команды
Сент-Луис
Miguel Perez
Статистика
Miguel Perez - статистика
Сент-Луис
#28 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Луис
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.08.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
1 : 1
02.08.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 0
26.07.2026
Колорадо
87' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
23.07.2026
Сент-Луис
86' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
3 : 2
17.07.2026
Канзаc Сити
64' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Сент-Луис
3 : 0
23.05.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
17.05.2026
Сент-Луис
1' - 63'
59'
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
90' - 90'
90'
США. МЛС, 11 тур
Остин
2 : 0
04.05.2026
Сент-Луис
1' - 73'
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
4 : 1
19.04.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Даллас
1 : 1
12.04.2026
Сент-Луис
89' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
65' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Сент-Луис
3 : 1
22.03.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
15.03.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
1' - 58'
США. МЛС, 1 тур
Сент-Луис
1 : 1
21.02.2026
Шарлотт
83' - 90'
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