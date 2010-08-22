Вацлав Сверкош - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Вацлав
|Фамилия
|Сверкош
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Вацлав
|Фамилия
|Сверкош
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2010
|89' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|3:0
|Ланс (Ланс)
|25.09.2010
|90' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|18.09.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|4:0
|Ницца (Ницца)
|11.09.2010
|78' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|29.08.2010
|90' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|3:1
|ПСЖ (Париж)
|22.08.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|0:0
|Лилль (Лилль)