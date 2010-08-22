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    Вацлав Сверкош - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Вацлав
    Фамилия Сверкош
    Команда Баник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сошо 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.10.2010 89' -90' Сошо (Монбельяр) 3:0 Ланс (Ланс)
    25.09.2010 90' -90' Марсель (Марсель) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    18.09.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 4:0 Ницца (Ницца)
    11.09.2010 78' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    29.08.2010 90' -90' Сошо (Монбельяр) 3:1 ПСЖ (Париж)
    22.08.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 0:0 Лилль (Лилль)
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