Альваро Родригес - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Был в запасе
|Реал
|6:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 27 тур
|15.03.2023
|Был в запасе
|Реал
|1:0
|Ливерпуль
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|6:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.03.2023
|90' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|05.03.2023
|87' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|25.02.2023
|77' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|85'
|18.02.2023
|88' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал (Мадрид)