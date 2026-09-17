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Команды
Борнмут
Альваро Родригес
Статистика
€ 10 млн
Альваро Родригес - статистика
Борнмут
14 июля 2004 (22)
#30 | Нападающий
193 см
Уругвай
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Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.09.2026
Борнмут
72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Борнмут
2 : 2
12.09.2026
Брентфорд
90' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Борнмут
4 : 0
08.09.2026
Линкольн
1' - 78'
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Команда
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Борнмут
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Борнмут
4 : 0
08.09.2026
Линкольн
1' - 78'
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