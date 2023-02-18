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    Альваро Родригес - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Альваро
    Фамилия Родригес
    Команда Реал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июля 2004 (18 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 Был в запасе Реал 6:0 Вальядолид Испания. Примера, 27 тур
    15.03.2023 Был в запасе Реал 1:0 Ливерпуль Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 Был в запасе Реал (Мадрид) 6:0 Вальядолид (Вальядолид)
    11.03.2023 90' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    05.03.2023 87' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Реал (Мадрид)
    25.02.2023 77' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    85'
    18.02.2023 88' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
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