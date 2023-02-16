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    Кевин Келси - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия Келси
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 июля 2004 (18 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Металлист 1925 0:7 Шахтер Украина. Премьер-лига, 16 тур
    28.02.2023 Был в запасе Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    23.02.2023 Был в запасе Ренн 2:2
    (4:5)п         		Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
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