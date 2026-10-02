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Шотландия. Премьер-лига
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Рейнджерс
Кевин Келси
Статистика
€ 4 млн
Кевин Келси - статистика
Рейнджерс
27 июля 2004 (22)
#19 | Нападающий
193 см
Венесуэла
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
1' - 69'
66'
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
1' - 71'
46'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
0 : 1
20.09.2026
Рейнджерс
1' - 89'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
1 : 0
09.09.2026
Сент-Миррен
1' - 60'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
05.09.2026
Мазервелл
69' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Шотландия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
19
9
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 21 тур
Портленд
3 : 1
20.08.2026
Сан-Диего
1' - 90'
90'
США. МЛС, 20 тур
Чикаго Файр
2 : 1
17.08.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Портленд
2 : 1
02.08.2026
Сиэтл
1' - 88'
41'
45'
США. МЛС, 17 тур
Портленд
2 : 2
23.07.2026
Даллас
1' - 81'
66'
80'
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
1 : 5
17.07.2026
Портленд
1' - 87'
19, 63'
США. МЛС, 15 тур
Портленд
1 : 3
24.05.2026
Сан-Хосе
1' - 83'
США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
1' - 86'
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
2 : 2
14.05.2026
Портленд
1' - 82'
21'
США. МЛС, 12 тур
Портленд
6 : 0
10.05.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
15, 74'
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.05.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сан-Диего
1 : 2
26.04.2026
Портленд
1' - 90'
26'
США. МЛС, 8 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
19.04.2026
Портленд
55' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Портленд
2 : 1
11.04.2026
Лос-Анджелес
89' - 90'
90'
США. МЛС, 6 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
05.04.2026
Портленд
1' - 65'
США. МЛС, 5 тур
Портленд
1 : 1
22.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 23'
США. МЛС, 4 тур
Динамо Хьюстон
3 : 2
15.03.2026
Портленд
90' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 4
08.03.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 54'
7'
США. МЛС, 2 тур
Колорадо
2 : 0
01.03.2026
Портленд
68' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Портленд
3 : 2
22.02.2026
Коламбус
73' - 90'
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