Кевин Келси - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Келси
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Келси
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925
|0:7
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Минай
|1:4
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 9 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч