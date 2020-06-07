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Египет. Премьер-лига
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Аль-Ахли
Марван Атея
Статистика
€ 4 млн
Марван Атея - статистика
Аль-Ахли
1 августа 1998 (28)
#13 | Полузащитник
Египет
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И
Г
П
Ж
К
Египет
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Бразилия
2 : 1
07.06.2026
Египет
1' - 85'
Товарищеские матчи. Сборные,
Египет
1 : 0
28.05.2026
Россия
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
0 : 0
31.03.2026
Египет
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Саудовская Аравия
4 : 0
27.03.2026
Египет
1' - 76'
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