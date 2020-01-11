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Маркос Пиццелли
Трансферы
Маркос Пиццелли - трансферы
Завершил карьеру
3 ноября 1984 (42), Пирасикаба
#9 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Армения | Бразилия
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Тип трансфера
11.01.20 / -
Арарат-Армения
Завершил
Завершил
01.01.20 / 11.01.20
Актобе
Арарат-Армения
Свободный агент
13.02.18 / 01.01.20
Аль-Шабаб
Актобе
Свободный агент
17.01.16 / 01.07.16
Актобе
Аль-Раед
Свободный агент
01.01.15 / 17.01.16
Краснодар
Актобе
?
29.01.14 / 31.12.14
Краснодар
Актобе
Аренда
01.07.13 / 01.01.15
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
1,70 млн €
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Арарат
Пюник
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