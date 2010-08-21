Юмит Коркмаз - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Юмит
|Фамилия
|Коркмаз
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Юмит
|Фамилия
|Коркмаз
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2010
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|0:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|22.09.2010
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|17.09.2010
|81' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|0:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|21.08.2010
|65' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Айнтрахт (Франкфурт)