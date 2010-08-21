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    Юмит Коркмаз - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Юмит
    Фамилия Коркмаз
    Команда Ризеспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 175
    Вес 71
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2010 Был в запасе Вердер (Бремен) 0:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    25.09.2010 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 2:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    22.09.2010 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    17.09.2010 81' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 0:1 Фрайбург (Фрайбург)
    21.08.2010 65' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Айнтрахт (Франкфурт)
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