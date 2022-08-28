Джаки Донкор - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Джаки
|Фамилия
|Донкор
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Джаки
|Фамилия
|Донкор
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экселсиор
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|77' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:1
|Экселсиор (Роттердам)
|83'
|05.11.2022
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|08.10.2022
|81' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Экселсиор (Роттердам)
|02.10.2022
|78' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:1
|Утрехт (Утрехт)
|31.08.2022
|71' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|4:0
|Экселсиор (Роттердам)
|28.08.2022
|85' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:6
|ПСВ (Эйндховен)