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    Джаки Донкор - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Джаки
    Фамилия Донкор
    Команда Экселсиор
    Состав Основной
    Родной город Гент
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 ноября 1998 (24 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 325
    тыс
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