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МЛС 2026
Команды
Сент-Луис
Данте Полвара
Статистика
€ 800 тыс
Данте Полвара - статистика
Сент-Луис
21 июня 2000 (26)
#21 | Полузащитник
193 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
78' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 65'
31'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Луис
23
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
78' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 65'
31'
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.08.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
1 : 1
02.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 0
26.07.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
23.07.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
3 : 2
17.07.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Сент-Луис
3 : 0
23.05.2026
Остин
1' - 23'
22'
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
17.05.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
60'
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Остин
2 : 0
04.05.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
90'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
4 : 1
19.04.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Даллас
1 : 1
12.04.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
1' - 90'
61'
США. МЛС, 5 тур
Сент-Луис
3 : 1
22.03.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 89'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
15.03.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сент-Луис
1 : 1
21.02.2026
Шарлотт
1' - 84'
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