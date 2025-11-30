Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Бент Сермо - статистика

Стремсгодсет
22 сентября 1996 (30), Левангер
#5 | Защитник
187 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стремсгодсет
18
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Стремсгодсет
0 : 3
19.10.2025
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стремсгодсет
1 : 1
05.10.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 1
28.09.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стремсгодсет
2 : 1
21.09.2025
Сарпсборг 08
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 2
14.09.2025
Стремсгодсет
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стремсгодсет
3 : 1
31.08.2025
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Брюне
2 : 2
24.08.2025
Стремсгодсет
29' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стремсгодсет
0 : 5
15.08.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стремсгодсет
2 : 0
03.08.2025
Хаугесунд
11' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Буде-Глимт
1 : 0
30.07.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Фредрикстад
3 : 2
25.07.2025
Стремсгодсет
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
4 : 1
19.07.2025
Стремсгодсет
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
2 : 3
13.07.2025
Тромсе
21' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
1 : 0
05.07.2025
Стремсгодсет
11' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
0 : 2
29.06.2025
Волеренга
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
5 : 0
22.06.2025
Стремсгодсет
1' - 67'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Стремсгодсет
0 : 3
31.05.2025
ХамКам
28' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сандефьорд
3 : 2
25.05.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Стремсгодсет
0 : 2
16.05.2025
Брюне
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стремсгодсет
1 : 2
04.05.2025
Кристиансунд
1' - 90'
86'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
27.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стремсгодсет
1 : 2
21.04.2025
Бранн
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Бранн
2 : 1
10.04.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
0 : 5
06.04.2025
Стремсгодсет
73' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стремсгодсет
1 : 2
29.03.2025
Русенборг
1' - 61'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+