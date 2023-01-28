Ричард Тэйлор - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Хартс
|0:2
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|3:0
|Ливингстон
|Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
|18.03.2023
|1' - 90'
|Данди Юнайтед
|1:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|3:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|18.03.2023
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|05.03.2023
|45' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:5
|Селтик (Глазго)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|18.02.2023
|90' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|15.02.2023
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|1:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|18.01.2023
|62' -90'
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.01.2023
|1' -85'
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:0
|Сент-Миррен (Пейсли)