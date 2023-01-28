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    Ричард Тэйлор - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Ричард
    Фамилия Тэйлор
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 октября 2000 (22 года)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Хартс 0:2 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
    01.04.2023 Был в запасе Сент-Миррен 3:0 Ливингстон Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
    18.03.2023 1' - 90' Данди Юнайтед 1:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Миррен 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 0:2 Сент-Миррен (Пейсли)
    01.04.2023 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 3:0 Ливингстон (Ливингстон)
    18.03.2023 1' -90' Данди Юнайтед (Данди) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    05.03.2023 45' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:5 Селтик (Глазго)
    25.02.2023 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    18.02.2023 90' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    15.02.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    04.02.2023 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
    01.02.2023 Был в запасе Абердин (Абердин) 1:3 Сент-Миррен (Пейсли)
    28.01.2023 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    18.01.2023 62' -90' Селтик (Глазго) 4:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    13.01.2023 1' -85' Хартс (Эдинбург) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    07.01.2023 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Хартс (Эдинбург)
    02.01.2023 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 0:0 Сент-Миррен (Пейсли)
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