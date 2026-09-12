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Англия. Первая лига
Команды
Бромли
Ричард Тэйлор
Статистика
€ 325 тыс
Ричард Тэйлор - статистика
Бромли
2 октября 2000 (26), Лондон
#3 | Защитник
189 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 2
12.09.2026
Бромли
1' - 26'
26'
Англия. Первая лига, 5 тур
Бромли
0 : 2
07.09.2026
Уимблдон
1' - 59'
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Англия. Первая лига 2025/2026
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Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Миррен
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Бранн
3 : 1
15.08.2024
Сент-Миррен
1' - 71'
58'
Лига конференций, 3 раунд
Сент-Миррен
1 : 1
08.08.2024
Бранн
1' - 69'
66'
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Миррен
4 : 1
01.08.2024
Валюр
1' - 71'
Лига конференций, 2 раунд
Валюр
0 : 0
25.07.2024
Сент-Миррен
1' - 90'
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