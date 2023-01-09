Диего Морено - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Морено
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2001 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Морено
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2001 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.02.2023
|63' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|29.01.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|09.01.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Осасуна (Памплона)