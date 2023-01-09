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    Диего Морено - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Диего
    Фамилия Морено
    Команда Осасуна
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 2001 (22 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:3 Вильярреал (Вильярреал)
    18.02.2023 63' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    29.01.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    09.01.2023 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    Россия
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