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    Бранислав Слука - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Бранислав
    Фамилия Слука
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Жилина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1999 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 14 1 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2023 59' -90' Слован (Либерец) 4:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    07.05.2023 17' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 3:2 Слован (Либерец)
    30.04.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 3:1 Пардубице (Пардубице)
    26.04.2023 64' -90' Зброевка (Брно) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    23.04.2023 71' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 5:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    16.04.2023 70' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    84'
    09.04.2023 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Теплице (Теплице)
    01.04.2023 46' -90' Фастав (Злин) 5:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    12.11.2022 Был в запасе Спарта (Прага) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    05.11.2022 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 3:2 Зброевка (Брно)
    23.10.2022 55' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    15.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 0:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    09.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    30'
    01.10.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    73'
    17.09.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Сигма (Оломоуц)
    11.09.2022 70' -90' Славия (Прага) 6:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    82'
    03.09.2022 1' -61' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    30.08.2022 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    84' 28'
    Россия
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