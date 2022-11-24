Джун-Хо Сон - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Джун-Хо
|Фамилия
|Сон
|Команда
|Шаньдун Тайшань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Джун-Хо
|Фамилия
|Сон
|Команда
|Шаньдун Тайшань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2022
|46' -90'
|Бразилия
|4:1
|Южная Корея
|02.12.2022
|81' -90'
|Южная Корея
|2:1
|Португалия
|28.11.2022
|Был в запасе
|Южная Корея
|2:3
|Гана
|24.11.2022
|74' -90'
|Уругвай
|0:0
|Южная Корея