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    Джун-Хо Сон - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Джун-Хо
    Фамилия Сон
    Команда Шаньдун Тайшань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 мая 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Южная Корея 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2022 46' -90' Бразилия 4:1 Южная Корея
    02.12.2022 81' -90' Южная Корея 2:1 Португалия
    28.11.2022 Был в запасе Южная Корея 2:3 Гана
    24.11.2022 74' -90' Уругвай 0:0 Южная Корея
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