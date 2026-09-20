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МЛС 2026
Команды
Сент-Луис
Лукас Макнотон
Статистика
€ 800 тыс
Лукас Макнотон - статистика
Сент-Луис
8 марта 1995 (31)
#5 | Защитник
188 см
Канада
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
76' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
46' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Луис
19
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
76' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
46' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
88' - 90'
90'
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.08.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
1 : 1
02.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 0
26.07.2026
Колорадо
87' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
23.07.2026
Сент-Луис
1' - 62'
42'
56'
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
3 : 2
17.07.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Сент-Луис
3 : 0
23.05.2026
Остин
23' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
76' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Остин
2 : 0
04.05.2026
Сент-Луис
1' - 59'
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
4 : 1
19.04.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Даллас
1 : 1
12.04.2026
Сент-Луис
76' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
71' - 90'
90'
США. МЛС, 5 тур
Сент-Луис
3 : 1
22.03.2026
Нью-Инглэнд Революшн
89' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
15.03.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
72' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сент-Луис
1 : 1
21.02.2026
Шарлотт
84' - 90'
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