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    Инал Дудаев - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Инал
    Отчество Вигентьевич
    Фамилия Дудаев
    Команда Алания
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 61' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
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