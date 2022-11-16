Инал Дудаев - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Инал
|Отчество
|Вигентьевич
|Фамилия
|Дудаев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Инал
|Отчество
|Вигентьевич
|Фамилия
|Дудаев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|61' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)