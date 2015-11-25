Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2018/2019 Дания. Плей-офф 2017/2018 Дания. Суперлига 2017/2018 Дания. Плей-офф 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Голландия. Эредивизие 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Товарищеские матчи 2008 Кубок УЕФА 2007/2008