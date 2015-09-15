Симон Поульсен - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Поульсен
|Команда
|Сендерийск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Поульсен
|Команда
|Сендерийск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2015
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|0:0
|ПСВ (Эйндховен)
|21.10.2015
|1' -74'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:0
|ПСВ (Эйндховен)
|30.09.2015
|77' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:2
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2015
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|2:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)