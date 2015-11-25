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Симон Поульсен
Статистика
Симон Поульсен - статистика
Завершил карьеру
7 октября 1984 (41)
#7 | Защитник
184 см | 79 кг
Дания
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Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
Дания. Плей-офф 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Голландия. Эредивизие 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Товарищеские матчи 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСВ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
25.11.2015
ПСВ
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Вольфсбург
2 : 0
21.10.2015
ПСВ
1' - 74'
Лига чемпионов, 2 тур
ЦСКА
3 : 2
30.09.2015
ПСВ
77' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
ПСВ
2 : 1
15.09.2015
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
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