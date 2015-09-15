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    Симон Поульсен - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Симон
    Фамилия Поульсен
    Команда Сендерийск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 октября 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2015 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 0:0 ПСВ (Эйндховен)
    21.10.2015 1' -74' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:0 ПСВ (Эйндховен)
    30.09.2015 77' -90' ЦСКА (Москва) 3:2 ПСВ (Эйндховен)
    15.09.2015 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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