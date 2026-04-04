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Испания. Сегунда
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Мальорка
Матео Жозеф
Статистика
€ 3,50 млн
Матео Жозеф - статистика
Мальорка
19 октября 2003 (22), Сантандер
#18 | Нападающий
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
28
2
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
2 : 1
04.04.2026
Реал
70' - 90'
90'
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
2 : 1
21.03.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
2 : 2
07.03.2026
Мальорка
1' - 88'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
0 : 1
28.02.2026
Реал Сосьедад
1' - 69'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
2 : 0
22.02.2026
Мальорка
77' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
1 : 2
15.02.2026
Бетис
1' - 46'
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
3 : 0
07.02.2026
Мальорка
62' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
4 : 1
02.02.2026
Севилья
84' - 90'
90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3 : 0
25.01.2026
Мальорка
1' - 63'
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
3 : 2
17.01.2026
Атлетик
1' - 73'
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
2 : 1
11.01.2026
Мальорка
59' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1 : 2
04.01.2026
Жирона
64' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
1 : 1
19.12.2025
Мальорка
1' - 87'
87'
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
3 : 1
13.12.2025
Эльче
1' - 71'
Испания. Примера, 15 тур
Овьедо
0 : 0
05.12.2025
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
2 : 2
29.11.2025
Осасуна
1' - 65'
41'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2 : 1
22.11.2025
Мальорка
1' - 86'
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
1 : 0
09.11.2025
Хетафе
1' - 81'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
3 : 0
02.11.2025
Мальорка
1' - 64'
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
1 : 1
26.10.2025
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 3
18.10.2025
Мальорка
62' - 90'
72, 77'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
2 : 1
04.10.2025
Мальорка
66' - 90'
77'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
1 : 0
27.09.2025
Алавес
69' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
24.09.2025
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
1 : 1
21.09.2025
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
3 : 2
15.09.2025
Мальорка
1' - 65'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
2 : 1
30.08.2025
Мальорка
1' - 87'
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
1 : 1
23.08.2025
Сельта
1' - 68'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
0 : 3
16.08.2025
Барселона
46' - 90'
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