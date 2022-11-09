Матео Фернандес - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Лидс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сантандер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 2003 (19 лет)
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Лидс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сантандер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|08.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)