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    Матео Фернандес - статистика

    #49 | Нападающий
    Имя Матео
    Фамилия Фернандес
    Команда Лидс
    Состав Молодежный
    Родной город Сантандер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 октября 2003 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Лидс 1:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Лидс 0:2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 23 тур
    08.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс Англия. Премьер-лига, 8 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Лидс (Лидс)
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