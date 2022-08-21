Эдди Сегура - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Эдди
|Фамилия
|Сегура
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перейра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Эдди
|Фамилия
|Сегура
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перейра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:3
(3:0)п
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|21.10.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|10.10.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|02.10.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|57'
|19.09.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|01.09.2022
|1' -64'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|27.08.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|4:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30'
|21.08.2022
|87' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|17.08.2022
|1' -84'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|14.08.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|5:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|07.08.2022
|72' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|24.07.2022
|46' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|18.07.2022
|60' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|03.07.2022
|46' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.06.2022
|87' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Даллас (Даллас)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)