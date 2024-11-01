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Вторая Лига Б группа 2
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Муром
Сергей Васильев
Статистика
Сергей Васильев - статистика
Муром
8 июля 2005 (21)
#87 | Защитник
184 см
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2024
Россия. МФЛ 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА (мол)
24
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 9 тур
Спартак М (мол)
1 : 3
01.11.2024
ЦСКА (мол)
1' - 90'
42'
Россия. МФЛ, 8 тур
ЦСКА (мол)
0 : 0
25.10.2024
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 7 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
18.10.2024
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 6 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
04.10.2024
Сочи (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 5 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
27.09.2024
ЦСКА (мол)
1' - 46'
Россия. МФЛ, 4 тур
ЦСКА (мол)
4 : 2
20.09.2024
Спартак М (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 3 тур
Краснодар (мол)
2 : 3
13.09.2024
ЦСКА (мол)
1' - 74'
Россия. МФЛ, 2 тур
ЦСКА (мол)
0 : 0
30.08.2024
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 1 тур
Сочи (мол)
2 : 3
23.08.2024
ЦСКА (мол)
63' - 90'
Россия. МФЛ, 18 тур
Ростов (мол)
1 : 1
09.08.2024
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 17 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
02.08.2024
Оренбург (мол)
1' - 72'
Россия. МФЛ, 16 тур
ЦСКА (мол)
6 : 1
26.07.2024
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 15 тур
Динамо (мол)
2 : 3
19.07.2024
ЦСКА (мол)
58' - 90'
75'
Россия. МФЛ, 14 тур
ЦСКА (мол)
7 : 2
12.07.2024
Факел (мол)
1' - 90'
56'
Россия. МФЛ, 13 тур
Зенит (мол)
1 : 0
05.07.2024
ЦСКА (мол)
1' - 56'
Россия. МФЛ, 12 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
28.06.2024
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 11 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 2
21.06.2024
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 10 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
17.05.2024
Чертаново (мол)
1' - 90'
60'
Россия. МФЛ, 9 тур
Оренбург (мол)
0 : 5
10.05.2024
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 8 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
03.05.2024
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 7 тур
Ахмат (мол)
2 : 4
26.04.2024
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 6 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
19.04.2024
Динамо (мол)
1' - 46'
26'
Россия. МФЛ, 5 тур
Факел (мол)
0 : 1
12.04.2024
ЦСКА (мол)
78' - 90'
Россия. МФЛ, 4 тур
ЦСКА (мол)
0 : 2
05.04.2024
Зенит (мол)
79' - 90'
Россия. МФЛ, 3 тур
Урал (мол)
0 : 5
29.03.2024
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 2 тур
ЦСКА (мол)
8 : 1
15.03.2024
Нижний Новгород (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 1 тур
Чертаново (мол)
2 : 0
08.03.2024
ЦСКА (мол)
Был в запасе
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