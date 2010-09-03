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    Арарат Аракелян - статистика

    Имя Арарат
    Фамилия Аракелян
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 190
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2010 Был в запасе Армения 4:0 Андорра
    08.10.2010 79' -90' Армения 3:1 Словакия
    07.09.2010 1' -90' Северная Македония 2:2 Армения
    67'
    03.09.2010 1' -90' Армения 0:1 Ирландия
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