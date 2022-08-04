Милтон Валенсуэла - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Милтон
|Фамилия
|Валенсуэла
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1998 (24 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Милтон
|Фамилия
|Валенсуэла
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сьон
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|34' 70'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|38'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)