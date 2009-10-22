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Кирилл Орлов
Статистика
Кирилл Орлов - статистика
Завершил карьеру
18 января 1983 (43)
#18 | Защитник
179 см | 76 кг
Россия
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Cибирь
1 : 0
22.10.2009
КАМАЗ
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Анжи
2 : 1
14.10.2009
Cибирь
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волгарь
0 : 2
11.10.2009
Cибирь
68' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Cибирь
4 : 0
30.09.2009
Черноморец
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Луч
1 : 0
12.08.2009
Cибирь
1' - 81'
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