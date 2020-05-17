Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Лукас Фридрикас - статистика

Хартберг
30 декабря 1997 (28)
#30 | Нападающий
180 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартберг
26
4
1
3
0
Альтах
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Зальцбург
1 : 3
17.05.2026
Хартберг
1' - 86'
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Хартберг
2 : 4
10.05.2026
Штурм
1' - 79'
56'
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Аустрия
1 : 0
03.05.2026
Хартберг
1' - 77'
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Хартберг
1 : 5
26.04.2026
ЛАСК
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Рапид
0 : 2
22.04.2026
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Хартберг
2 : 2
19.04.2026
Рапид
1' - 64'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Штурм
0 : 0
12.04.2026
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Хартберг
1 : 2
05.04.2026
Зальцбург
1' - 62'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Хартберг
0 : 1
22.03.2026
Аустрия
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 23 тур
ЛАСК
0 : 0
13.03.2026
Хартберг
90' - 61'
75'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Хартберг
1 : 1
08.03.2026
Блау-Вайс
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Зальцбург
0 : 0
01.03.2026
Хартберг
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Хартберг
1 : 0
21.02.2026
Грацер
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Хартберг
0 : 0
14.02.2026
Альтах
66' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Рапид
1 : 1
07.02.2026
Хартберг
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Хартберг
2 : 1
13.12.2025
Тироль
66' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Хартберг
0 : 1
30.11.2025
Штурм
59' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Хартберг
2 : 0
22.11.2025
Рид
1' - 72'
56'
67'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
08.11.2025
Хартберг
78' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
2 : 1
01.11.2025
Аустрия
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
2 : 2
25.10.2025
Хартберг
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Штурм
1 : 0
28.09.2025
Хартберг
67' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
2 : 2
20.09.2025
Вольфсберг
68' - 90'
77'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рид
0 : 2
14.09.2025
Хартберг
82' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
0 : 1
31.08.2025
Рапид
57' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
1 : 3
24.08.2025
Хартберг
66' - 90'
73'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
79' - 90'
Главные новости
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
1
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
3
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
1
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
2
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
6
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+