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    Лукас Фридрикас - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Лукас
    Фамилия Фридрикас
    Команда Аустрия Л
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.02.2023 1' - 90' ЛАСК 1:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 76' Аустрия Л 1:0 Аустрия Австрия. Бундеслига, 18 тур
    45' 27'
    11.02.2023 1' - 65' Зальцбург 4:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 17 тур
    2'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия Л 16 4 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2023 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    19.02.2023 1' -76' Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Аустрия (Вена)
    45' 27'
    11.02.2023 1' -65' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Аустрия Л (Лустенау)
    2'
    12.11.2022 1' -81' Аустрия Л (Лустенау) 3:0 Альтах (Альтах)
    8'
    05.11.2022 61' -90' Хартберг (Хартберг) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    29.10.2022 1' -64' Аустрия Л (Лустенау) 3:3 Рапид (Вена)
    23.10.2022 64' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:0 Рид (Рид)
    83'
    15.10.2022 1' -46' Тироль (Ваттенс) 3:2 Аустрия Л (Лустенау)
    08.10.2022 1' -74' Аустрия К (Клагенфурт) 2:1 Аустрия Л (Лустенау)
    01.10.2022 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    18.09.2022 1' -90' Штурм (Грац) 2:0 Аустрия Л (Лустенау)
    03.09.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    27'
    27.08.2022 1' -58' Аустрия Л (Лустенау) 0:6 Зальцбург (Зальцбург)
    20.08.2022 63' -90' Альтах (Альтах) 1:2 Аустрия Л (Лустенау)
    14.08.2022 59' -90' Аустрия Л (Лустенау) 4:1 Хартберг (Хартберг)
    67' 76'
    07.08.2022 1' -82' Рапид (Вена) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    30.07.2022 57' -90' Рид (Рид) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    23.07.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
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