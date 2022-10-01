Лукас Фридрикас - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Фридрикас
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Фридрикас
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.02.2023
|1' - 90'
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 76'
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|45' 27'
|11.02.2023
|1' - 65'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|2'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия Л
|16
|4
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|19.02.2023
|1' -76'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|45' 27'
|11.02.2023
|1' -65'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|2'
|12.11.2022
|1' -81'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|8'
|05.11.2022
|61' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|29.10.2022
|1' -64'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|23.10.2022
|64' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:0
|Рид (Рид)
|83'
|15.10.2022
|1' -46'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|08.10.2022
|1' -74'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|18.09.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|03.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|27'
|27.08.2022
|1' -58'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|20.08.2022
|63' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|14.08.2022
|59' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|4:1
|Хартберг (Хартберг)
|67' 76'
|07.08.2022
|1' -82'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|30.07.2022
|57' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|23.07.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)