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Норвегия. Элитсериен
Команды
Мольде
Педер Хоэль Лервик
Статистика
€ 100 тыс
Педер Хоэль Лервик - статистика
Мольде
24 апреля 2005 (21)
#12 | Вратарь
185 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 5
13.09.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мольде
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Мольде
1 : 2
19.09.2026
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 5
13.09.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Мольде
3 : 2
16.08.2026
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.08.2026
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
3 : 3
02.08.2026
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
КФУМ-Камератене
2 : 4
26.07.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
1 : 2
18.07.2026
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Олесунн
2 : 2
11.07.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
2 : 1
30.05.2026
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.05.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Мольде
1 : 0
16.05.2026
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Тромсе
2 : 0
10.05.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Буде-Глимт
0 : 1
04.05.2026
Мольде
Был в запасе
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