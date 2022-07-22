Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Крис Куаку - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Крис
    Фамилия Куаку
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 декабря 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    29.08.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    22.07.2022 78' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Силькеборг (Силькеборг)
    • Читайте нас: 
    11