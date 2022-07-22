Крис Куаку - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Куаку
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Куаку
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|22.07.2022
|78' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)