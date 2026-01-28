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Норвегия. Элитсериен
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Сарпсборг 08
Крис Куаку
Статистика
€ 400 тыс
Крис Куаку - статистика
Сарпсборг 08
15 декабря 1999 (26)
#26 | Полузащитник
Кот-д'Ивуар
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2025/2026
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 8 тур
Ливерпуль
6 : 0
28.01.2026
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 7 тур
Карабах
3 : 2
21.01.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Карабах
2 : 4
10.12.2025
Аякс
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Наполи
2 : 0
25.11.2025
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Карабах
2 : 2
05.11.2025
Челси
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Атлетик
3 : 1
22.10.2025
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Карабах
2 : 0
01.10.2025
Копенгаген
90' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Бенфика
2 : 3
16.09.2025
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах
2 : 3
27.08.2025
Ференцварош
85' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Ференцварош
1 : 3
19.08.2025
Карабах
90' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
63' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах
80' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
1 : 0
30.07.2025
Шелбурн
72' - 90'
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