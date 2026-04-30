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Челси
Эмануэль Эмега
Статистика
€ 25 млн
Эмануэль Эмега - статистика
Челси
3 февраля 2003 (23), Гаага
#22 | Нападающий
195 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
7
4/-1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/2 финала
Райо Вальекано
1 : 0
30.04.2026
Страсбур
1' - 84'
45'
Лига конференций, 1/4 финала
Страсбур
4 : 0
16.04.2026
Майнц
58' - 90'
74'
66'
66'
Лига конференций, 1/4 финала
Майнц
2 : 0
09.04.2026
Страсбур
64' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Страсбур
2 : 1
27.11.2025
Кристал Пэлас
1' - 74'
53'
Лига конференций, 3 тур
Хэкен
1 : 2
06.11.2025
Страсбур
71' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Брондбю
2 : 3
28.08.2025
Страсбур
1' - 68'
15, 66'
68'
Лига конференций, 4 раунд
Страсбур
0 : 0
21.08.2025
Брондбю
1' - 90'
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