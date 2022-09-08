Леотрим Бектеши - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Леотрим
|Фамилия
|Бектеши
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Леотрим
|Фамилия
|Бектеши
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балкани
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|64' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|85'
|27.10.2022
|66' -90'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|1:2
|Сивасспор (Сивас)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|08.09.2022
|79' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)