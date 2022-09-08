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    Леотрим Бектеши - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Леотрим
    Фамилия Бектеши
    Команда Балкани
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балкани 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 64' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Балкани (Сува Река)
    85'
    27.10.2022 66' -90' Балкани (Сува Река) 0:1 Славия (Прага)
    13.10.2022 Был в запасе Балкани (Сува Река) 1:2 Сивасспор (Сивас)
    15.09.2022 Был в запасе Славия (Прага) 3:2 Балкани (Сува Река)
    08.09.2022 79' -90' Балкани (Сува Река) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
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