Максим Минеев - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Минеев
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1984 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Имя
|Максим
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Минеев
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1984 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|МИТОС
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|26.10.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|53'
|18.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|11.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|3'
|05.10.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|4:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.09.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:3
|Астрахань (Астрахань)
|21.09.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|70'
|14.09.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|07.09.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|01.09.2015
|Был в запасе
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:2
|Динамо (Ставрополь)