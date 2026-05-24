Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Киллиан Сарделла - статистика

Андерлехт
2 мая 2002 (24)
#54 | Защитник
174 см
Бельгия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
32
0
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Юнион СЖ
5 : 1
24.05.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Андерлехт
3 : 1
21.05.2026
Сент-Труйден
14' - 90'
85'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Андерлехт
2 : 2
17.05.2026
Мехелен
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Андерлехт
1 : 3
26.04.2026
Юнион СЖ
1' - 45'
45'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Сент-Труйден
2 : 0
23.04.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Мехелен
1 : 2
18.04.2026
Андерлехт
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Андерлехт
3 : 1
12.04.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Брюгге
4 : 2
06.04.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Андерлехт
2 : 3
22.03.2026
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Мехелен
1 : 0
15.03.2026
Андерлехт
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Брюгге
2 : 2
08.03.2026
Андерлехт
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Андерлехт
5 : 1
28.02.2026
Оуд-Хеверли
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
22.02.2026
Андерлехт
64' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Андерлехт
0 : 0
15.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Генк
2 : 0
08.02.2026
Андерлехт
1' - 75'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
2 : 0
01.02.2026
Андерлехт
1' - 90'
53'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Андерлехт
0 : 0
25.01.2026
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Гент
4 : 2
18.01.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Андерлехт
1 : 2
26.12.2025
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Антверпен
2 : 2
21.12.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Андерлехт
2 : 1
13.12.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
41'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Вестерло
4 : 0
07.12.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Андерлехт
1 : 0
30.11.2025
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
23.11.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
1 : 0
09.11.2025
Брюгге
70' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Андерлехт
3 : 1
01.11.2025
Мехелен
71' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
1 : 0
24.10.2025
Андерлехт
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
2 : 2
19.10.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
1 : 0
05.10.2025
Стандард
1' - 52'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
26.09.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Андерлехт
0 : 0
20.09.2025
Антверпен
1' - 69'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
1 : 1
14.09.2025
Генк
1' - 70'
57'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Юнион СЖ
2 : 0
31.08.2025
Андерлехт
84' - 90'
Главные новости
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
1
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
4
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
7
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
14
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
9
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
2
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
5
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+