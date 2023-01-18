Киллиан Сарделла - статистика
#54 | Защитник
|Имя
|Киллиан
|Фамилия
|Сарделла
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Киллиан
|Фамилия
|Сарделла
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 71'
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|68'
|23.02.2023
|1' - 123'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|120'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -71'
|Гент (Гент)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|26.02.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|68'
|19.02.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|12.02.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.02.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|29.01.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Антверпен (Антверпен)
|22.01.2023
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|18.01.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|15.01.2023
|1' -61'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|51'
|08.01.2023
|12' -82'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|80'
|09.10.2022
|87' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.09.2022
|82' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Серен (Серен)