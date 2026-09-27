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МЛС 2026
Команды
Сан-Хосе
Jonathan Gonzalez
Статистика
Jonathan Gonzalez - статистика
Сан-Хосе
#40 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
20.08.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.07.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 20'
19'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
0 : 4
23.07.2026
Орландо Сити
81' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Портленд
1 : 3
24.05.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
1' - 64'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
1' - 46'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
20.04.2026
Сан-Хосе
87' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 3
12.04.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
70' - 90'
77'
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
22.03.2026
Сан-Хосе
82' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
2 : 0
01.03.2026
Атланта Юнайтед
77' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Хосе
3 : 0
22.02.2026
Канзаc Сити
83' - 90'
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