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    Кирилл Фурман - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Кирилл
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Фурман
    Команда Чертаново
    Состав Основной
    Родной город Омск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чертаново 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2022 1' -65' 2DROTS (Москва) 3:0 Чертаново (Москва)
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