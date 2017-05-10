Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Товарищеские матчи 2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012