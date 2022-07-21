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    Фабиан Пясецки - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Фабиан
    Фамилия Пясецки
    Команда Ракув
    Состав Основной
    Родной город Вроцлав
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 мая 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Славия (Прага) 2:0 Ракув (Ченстохова)
    18.08.2022 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 2:1 Славия (Прага)
    11.08.2022 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 1:0 Спартак Тр (Трнава)
    04.08.2022 Был в запасе Спартак Тр (Трнава) 0:2 Ракув (Ченстохова)
    28.07.2022 76' -90' Астана (Астана) 0:1 Ракув (Ченстохова)
    21.07.2022 79' -90' Ракув (Ченстохова) 5:0 Астана (Астана)
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