Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Паскаль Мюллер - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Паскаль
    Фамилия Мюллер
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 Был в запасе Тироль 4:0 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 2 тур
    19.03.2023 Был в запасе Рид 0:0 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 22 тур
    • Читайте нас: 