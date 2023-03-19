Паскаль Мюллер - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Паскаль
|Фамилия
|Мюллер
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Паскаль
|Фамилия
|Мюллер
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|Был в запасе
|Тироль
|4:0
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 2 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Рид
|0:0
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 22 тур