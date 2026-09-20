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Кипр. Первый дивизион
Команды
Олимпиакос Никосия
Энрике Гомеш
Статистика
€ 275 тыс
Энрике Гомеш - статистика
Олимпиакос Никосия
30 ноября 1995 (30), Барселуш
#55 | Защитник
185 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония Арадипу
1 : 1
20.09.2026
Олимпиакос Никосия
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
13.09.2026
Омония 29-го мая
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига конференций 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
АЗ Алкмаар
4 : 0
18.08.2022
Жил Висенте
1' - 90'
43'
Лига конференций, 3 раунд
Жил Висенте
4 : 0
11.08.2022
Рига
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Рига
1 : 1
03.08.2022
Жил Висенте
1' - 90'
65'
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