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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Риу Аве
Педру Амарал
Статистика
€ 2 млн
Педру Амарал - статистика
Риу Аве
25 августа 1997 (29)
#24 | Защитник
178 см
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
1' - 59'
Португалия. Примейра, 5 тур
Санта-Клара
4 : 0
06.09.2026
Риу Аве
46' - 90'
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2026/2027
Португалия. Примейра 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риу Аве
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
1' - 59'
Португалия. Примейра, 5 тур
Санта-Клара
4 : 0
06.09.2026
Риу Аве
46' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Риу Аве
0 : 4
28.08.2026
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