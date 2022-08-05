Мохамед Эль-Аруш - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Эль-Аруш
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|166
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Эль-Аруш
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|166
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|28.02.2023
|54' - 90'
|Лион
|2:1
|Гренобль
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|25.02.2023
|89' - 90'
|Анжер
|1:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|25.02.2023
|89' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Лион (Лион)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|05.08.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)