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    Мохамед Эль-Аруш - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Эль-Аруш
    Команда Лион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 апреля 2004 (18 лет)
    Рост 166
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    28.02.2023 54' - 90' Лион 2:1 Гренобль Франция. Кубок, 1/4 финала
    25.02.2023 89' - 90' Анжер 1:3 Лион Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 Был в запасе Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    25.02.2023 89' -90' Анжер (Анжер) 1:3 Лион (Лион)
    17.02.2023 Был в запасе Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
    29.01.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    05.08.2022 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
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