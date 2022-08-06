Сандро Инголич - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Сандро
|Фамилия
|Инголич
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Сандро
|Фамилия
|Инголич
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Аустрия Л
|0:2
|Штурм
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25.02.2023
|66' - 90'
|Штурм
|1:2
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Хартберг
|1:2
|Штурм
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:2
|Штурм (Грац)
|25.02.2023
|66' -90'
|Штурм (Грац)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Штурм (Грац)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|06.08.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Штурм (Грац)