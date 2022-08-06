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    Сандро Инголич - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Сандро
    Фамилия Инголич
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Аустрия Л 0:2 Штурм Австрия. Бундеслига, 20 тур
    25.02.2023 66' - 90' Штурм 1:2 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 19 тур
    18.02.2023 Был в запасе Хартберг 1:2 Штурм Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 0:2 Штурм (Грац)
    25.02.2023 66' -90' Штурм (Грац) 1:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    18.02.2023 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 1:2 Штурм (Грац)
    18.09.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 2:0 Аустрия Л (Лустенау)
    11.09.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:2 Штурм (Грац)
    20.08.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
    06.08.2022 1' -90' Рид (Рид) 1:1 Штурм (Грац)
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