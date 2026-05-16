Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Сандро Инголич - статистика

Альтах
18 апреля 1997 (29)
#25 | Защитник
179 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альтах
29
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Альтах
2 : 0
16.05.2026
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Грацер
2 : 2
09.05.2026
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
1 : 4
04.05.2026
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Альтах
0 : 0
21.04.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Тироль
2 : 2
18.04.2026
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Альтах
1 : 0
11.04.2026
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Рид
3 : 2
03.04.2026
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсберг
1 : 1
21.03.2026
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Альтах
3 : 1
14.03.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Штурм
2 : 0
08.03.2026
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
1 : 1
01.03.2026
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Хартберг
0 : 0
14.02.2026
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
1 : 0
08.02.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рид
3 : 0
13.12.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Тироль
0 : 3
07.12.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
1 : 1
30.11.2025
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Альтах
3 : 1
22.11.2025
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Грацер
3 : 1
01.11.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
2 : 2
25.10.2025
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
2 : 2
19.10.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 2
05.10.2025
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 0
27.09.2025
Альтах
1' - 83'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
1 : 1
21.09.2025
Тироль
1' - 30'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
1 : 0
13.09.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия
1 : 0
31.08.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
24.08.2025
Грацер
1' - 90'
11'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
0 : 0
17.08.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Альтах
1 : 0
09.08.2025
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
1' - 90'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
4
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+